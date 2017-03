Ευρετήριο Άρθρου Νηστέψτε με ασφάλεια τα παιδιά! page2 Όλες οι Σελίδες Σελίδα 1 από 2 Tweet Πολύ συχνά οι γονείς αναρωτιούνται αν τα παιδιά μπορούν να νηστέψουν, χωρίς να διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία και η ανάπτυξή τους. Από την Παναγιώτα Καρακασίδου, Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, diatrofi.gr Φυσικά στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι σύνθετη.... Ένα υγιές παιδί-έφηβος μπορεί να νηστέψει με ασφάλεια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο διατροφής του, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν διατροφικές ελλείψεις . Ποιες είναι αυτές οι διατροφικές ελλείψεις; Τα θρεπτικά συστατικά, στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν ελλείψεις είναι: η ενέργεια, οι πρωτεΐνες, ο σίδηρος, το ασβέστιο η βιταμίνη Β12 και το φολικό οξύ. Αναλυτικά για το κάθε ένα από αυτά: Ο Σίδηρος: Η αναιμία είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα μπορούσε να προβληματίσει τα παιδιά και τους εφήβους, που θέλουν να νηστέψουν, όχι όμως αν ξέρουν να τρέφονται σωστά. Τι εννοώ; Η μη κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με τη μειωμένη πρόσληψη σιδήρου. Είναι γνωστό πως ο σίδηρος του φυτικού βασιλείου έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα, γι’ αυτό θα πρέπει να καταναλώνονται τροφές, που περιέχουν σίδηρο σε υψηλές συγκεντρώσεις, όπως το σουσάμι, το μαρούλι, η σόγια, το σπανάκι, τα όσπρια, το ψωμί ολικής άλεσης, τα δημητριακά ολικής άλεσης και οι ξηροί καρποί. Τι μας βοηθάει στην καλή απορρόφηση σιδήρου; Η ταυτόχρονη πρόσληψη βιταμίνης C ( ένας εύκολος και έξυπνος τρόπος είναι να πιείτε ένα φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού πριν από το γεύμα), που αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου. Πηγές βιταμίνης C είναι το πορτοκάλι, το λεμόνι, οι πιπεριές, το ακτινίδιο , οι φράουλες κ.ά. Τι εμποδίζει την απορρόφησή του; Να αποφεύγετε την κατανάλωση τσαγιού πριν ή αμέσως μετά τα γεύματα, γιατί εμποδίζουν την απορρόφησή του από τις τροφές. Το ασβέστιο: To ασβέστιο δεν υπάρχει μόνο στα γαλακτοκομικά, αν και είναι μία πηγή πολύ καλής ποιότητας. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως μπρόκολο, λάχανο και σπανάκι, τα αμύγδαλα, το σουσάμι, το ταχίνι, τα καρότα, τα εμπλουτισμένα με ασβέστιο δημητριακά πρωινού, τα προϊόντα σόγιας, ο χυμός πορτοκαλιού εμπλουτισμένος με ασβέστιο, ροφήματα αμυγδάλου, φουντουκιού, καρύδας, σόγιας, καρύδας, ρυζιού είναι ιδιαίτερα πλούσιες πηγές ασβεστίου και μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες σε ασβέστιο σε παιδιά και εφήβους κατά την διάρκεια της νηστείας. Τα παιδιά χρειάζονται 2 ποτήρια από αυτά τα ροφήματα, ενώ οι έφηβοι 3 ροφήματα την ημέρα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η Βιταμίνη Β 12 και το φολικό οξύ. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά υπάρχουν σε ένα υγιές παιδί σε αρκετή ποσότητα στις αποθήκες του οργανισμού, έτσι ώστε στη νηστεία να μη δημιουργηθεί κάποιο θέμα υγείας. Παρόλα αυτά, αυξημένες ανάγκες είναι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορούν να καλυφθούν με την καθημερινή κατανάλωση 1-3 μερίδων τροφίμων όπως: θαλασσινών, ταραμά, σόγιας, δημητριακών ολικής άλεσης, ταχινιού ολικής άλεσης. Η ενέργεια: Συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα θερμιδικής πρόσληψης στη νηστεία σε ένα παιδί, που τρώει όση ποσότητα τροφής χρειάζεται και όταν δεν νηστεύει. Αν όμως έχουμε ένα λιγόφαγο παιδί, καλό είναι στη διάρκεια της νηστείας να καταναλώνονται ενεργειακά «πυκνά» τρόφιμα, όπως οι ξηροί καρποί, το ταχίνι, ο χαλβάς, οι πάστες φουντουκιού κτλ.