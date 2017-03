Αποχαιρετήστε την τριχόπτωση μια για πάντα!

Tweet Αν έχετε τριχόπτωση, αξίζει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τη μειώσετε αποτελεσματικά λαμβάνοντας ορισμένα θρεπτικά συστατικά. Της Ιωάννας Αντωνιάδου, Βιολόγου BSc MSc Τα συστατικά αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν είτε προάγοντας τον σχηματισμό της τρίχας, είτε καλύπτοντας τυχόν ελλείψεις σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που μπορεί να έχετε και προκαλούν τριχόπτωση. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά είναι: Κολλαγόνο: Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που προσφέρει σημαντική υποστήριξη στα μαλλιά καθώς συμβάλλει στο σχηματισμό των τριχών και τις βοηθά να παραμείνουν δυνατές και ενυδατωμένες. Αμινοξέα: Τα αμινοξέα, όπως η κυστεΐνη και η μεθειονίνη, συμβάλλουν στο σχηματισμό της τρίχας, αποτρέπουν τη λέπτυνση, ενισχύουν την αύξηση του μήκους των μαλλιών και αυξάνουν την ανθεκτικότητά τους. Ιχνοστοιχεία: Η λήψη των κατάλληλων ποσοτήτων ιχνοστοιχείων συμβάλλει στην καλή κατάσταση των μαλλιών & στην αποφυγή ελλείψεων στον οργανισμό που μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση. Ο σίδηρος, για παράδειγμα, είναι απαραίτητος για την οξυγόνωση του θύλακα και την ανάπτυξη της τρίχας, ενώ η έλλειψή του αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια τριχόπτωσης. Επίσης, ο χαλκός συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού χρώματος των μαλλιών και η έλλειψή του μπορεί να επηρεάσει την υφή των μαλλιών. Η έλλειψη ψευδαργύρου, σεληνίου και μαγγανίου μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη και την ποιότητα της τρίχας. Βιταμίνες: Οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας στους θύλακες των τριχών που χρειάζεται για τον σχηματισμό των τριχών. Ορισμένες B δρουν επίσης κατά της ξηροδερμίας. Η βιοτίνη βοηθά στην αναδόμηση της τρίχας και στην υγεία του δέρματος της κεφαλής. Η βιταμίνη C συμβάλλει στο σχηματισμό του κολλαγόνου, και αυτό με τη σειρά του στο σχηματισμό των μαλλιών. Οι βιταμίνες Ε, Α και C έχουν αντιοξειδωτική δράση, μειώνουν το στρες στους θύλακες των τριχών κι επομένως την τριχόπτωση λόγω άγχους. Για να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε όλα τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά στις κατάλληλες ποσότητες επιλέξτε το Perfectil Plus Hair της Vitabiotics, τον καλύτερο συνδυασμό συστατικών για πλούσια και δυνατά μαλλιά. Το προϊόν Vitabiotics Perfactil Plus Hair 60tabs που ενδείκνυται για προβλήματα τριχόπτωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ -> http://bit.ly/2ndIxEF μαλλιά

ομορφιά

τριχόπτωση Tags: