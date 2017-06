Αυχενική διαφάνεια: Όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Tweet Η πλειοψηφία των νεογέννητων είναι υγιή. Φαίνεται όμως ότι το 1% μπορεί να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα είναι το σύνδρομο Down, όπου το νεογέννητο παρουσιάζει πνευματική καθυστέρηση, που συνήθως βέβαια συμβαίνει σε εγκύους προχωρημένης ηλικίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορούν νεότερες γυναίκες έμβρυο με σύνδρομο Down. Του δρ. Νίκου Ναούμ, Χειρουργού Γυναικολόγου, Ειδικευμένος στην Κοσμητική και Επανορθωτική Γυναικολογία, www.ananeosi.gr Ο μοναδικός τρόπος για να ανιχνευθεί αυτό το ενδεχόμενο είναι η σημαντικότερη εξέταση εγκυμοσύνης, η λεγόμενη Αυχενική Διαφάνεια, η οποία περιλαμβάνεται σήμερα στον προγεννητικό έλεγχο και που αποτελεί σταθμό στην ιστορία της διάγνωσης γενετικών ανωμαλιών. Πότε και πώς γίνεται; Το υπερηχογράφημα αυτό γίνεται μεταξύ της 11ης και 13ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης. Η εξέταση είναι πολύ απλή. Η έγκυος ξαπλώνει στο κρεβάτι και ο γιατρός κάνει στην κοιλιά της εγκύου μια επάλειψη με τζελ, εκεί δηλαδή που θα κινηθεί η κεφαλή του υπερηχογράφου. Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εξέτασης να παρακολουθεί το έμβρυο στην οθόνη του υπολογιστή. Η θέση του μωρού τη στιγμή της εξέτασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Συνήθως χρειάζεται μισή ώρα για να ολοκληρωθεί η εξέταση, εκτός αν η θέση του μωρού δυσκολεύει τον γιατρό οπότε ο χρόνος γίνεται περισσότερος. Μέσω λοιπόν της αυχενικής διαφάνειας επιβεβαιώνεται ουσιαστικά η εγκυμοσύνη, η ηλικία της εγκυμοσύνης, ο αριθμός των εμβρύων και ο υπολογισμός των πιθανοτήτων για το σύνδρομο Down ή άλλων ανωμαλιών. Δεν αποκλείεται επίσης κατά την εξέταση να φανεί και το φύλλο του παιδιού. Εξαρτάται βέβαια από την εβδομάδα της κύησης, αλλά και από τη θέση του εμβρύου. Η εγκυμοσύνη είναι ωστόσο μια ξεχωριστή περίοδος για τους μέλλοντες γονείς που η αγωνία τους για το πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα, είναι τις περισσότερες φορές σε τέτοιο σημείο που δυσκολεύεται πολύ η καθημερινότητα. Το υπερηχογράφημα λοιπόν μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο αυτό το άγχος. Οι υπέρηχοι άλλωστε χρησιμοποιούνται στην ιατρική για την απεικόνιση εσωτερικών οργάνων τα τελευταία 30 χρόνια και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο. Αντιθέτως είναι απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του γιατρού, για να διαγνώσει σε τι κατάσταση βρίσκεται το έμβρυο. Στη σημερινή λοιπόν εποχή είναι πολύ εύκολο μια μέλλουσα μαμά να ξέρει αν το μωράκι που έχει στην κοιλίτσα της είναι υγιές και αναπτύσσεται κανονικά. Σε αυτό συμβάλλει η επιστήμη που δίνει τις σωστές πληροφορίες, καθώς και μία από τις σημαντικότερες εξετάσεις που θα κληθεί να πραγματοποιήσει, η αυχενική διαφάνεια. ανάπτυξη

